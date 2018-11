Pro Calcio, Panella: «Contro la Boreale umiltà e concentrazione»

La Pro Calcio Tor Sapienza è pronta per tornare in campo dopo lo stop forzato per un'azione di solidarietà alla classe arbitrale dopo un vile episodio di violenza. Nella dodicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, al Castelli arriva una Boreale che sta attraversando un discreto momento e che non perde da più di un mese. A presentare la gara è l'attaccante Francesco Panella, classe '95 molto veloce e tecnico che svela anche un piccolo retroscena dopo essere tornato recentemente nel giro dei titolari di Anselmi in seguito all’infortunio di inizio stagione: «La Pro Calcio Tor Sapienza mi aveva già cercato anche nell’estate 2017, mi sarebbe piaciuto venire già la scorsa estate ma avevo già raggiunto l’accordo con la Boreale, preferì non rimangiarmi la parola data. La squadra mi sembra molto cambiata rispetto alla scorsa stagione, la conosco poco, mi sento spesso con Gambale che è un mio amico ed un attaccante molto forte. Sicuramente sono una squadra da non sottovalutare, hanno preso continuità nelle ultime gare e dovremo affrontarli con concentrazione e umiltà».

Ultimo aggiornamento: 18:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA