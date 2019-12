© RIPRODUZIONE RISERVATA

Veni, vidi, vici. Flavius Proteasa si presenta con una doppietta ai suoi nuovi tifosi del Campus Eur. Due reti che consentono alla squadra romana di rialzare la testa e vincere la delicata sfida-salvezza con il Morolo. Gara fatta propria dal Campus Eur in rimonta, dopo la rete del vantaggio morolese segnata dal giovane Tani al 37' del primo tempo. Rete che chiude la prima frazione di gioco, equilibrata e senza grandi occasion ida gol.Micidiale l'inizio di ripresa del Campus Eur, che in cinque minuti (al 2' e al 7') ribalta la situazione con la doppietta di Prioteasa. Lo svantaggio scuote il Morolo, che fa sempre la partita ma lascia ampi spazi al contropiede del Campus, che ha diverse occasioni per triplicare le reti ma le fallisce tutte. Sfortunato il Morolo, che nei finali di gara ha semre saputo trovare lo spunto giusto per rimettere in piedi le situazioni di svantaggio, perchè Cataldi, da poco entrato, colpisce il palo. La partita si conclude con l'espulsione del tecnico di casa, Geminiani.