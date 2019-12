© RIPRODUZIONE RISERVATA

Due gol per presentarsi, due reti per ridare il sorriso al Campus Eur. Miglior esordio con la sua nuova squadra, Flavius Prioteasa, attaccante dal gol garantito in doppia cifra arrivato dal real Monterotondo, non poteva esserci."Sono contentissimo di questo esordio, era fondamentale partire bene ed ottenere subito i tre punti con la mia nuova squadra"."Purtroppo non stavo più bene a Monterotondo, avevo bisogno di risentirmi importante e giocare. Ringrazio la società ed i miei compagni con i quali ho avuto e continuio ad avere un ottimo rapporto"."Solo una volta, dieci anni fa. Quindi posso dire di non conoscrlo bene"."Pensiamo prima ad uscire dalla zona rossa prima possibile. Poi, tutto quello che verrà in più ce lo prenderemo volentieri. Ora, però, testa bassa e pedalare"."Mi è piaciuto molto rimetteremi in gioco, pur venendo da una squadra prima in classifica nell’altro girone. Ho quindi tanta voglia di dare una mano alla squadra per salvarsi prima possibile con i miei gol""Spero di poter uguagliare, se non superare i 15 gol realizzati la scorsa stagione"."A livello realizzativo la migliore annata è stata quella trascorsa alla Sabina, dove ho fatto 24 gol"."Forse, tra quelli con cui ho avuto più feeling in mezzo al campo è Stefano Iannotti"."Abbastanza sereno, contrariamente alle aspettative, ma forse un po’ spento. D'altronde si sa che quando non arrivano le vittorie accade. Dopo questa vittoria dobbiamo dare continuità ai risultati e cercare di limare il più possibile gli errori"."La società ovviamente pretende da me i gol, però sa che apporto posso dare in mezzo al campo anche a livello di temperamento. Quindi, penso che si aspetti da me di combattere su tutti i palloni ed è quello che farò".