Primo round alla Corneto grazie ad un rigore di Federici

Gara di andata degli ottavi di finale inerenti la Coppa per club di Promozione che vede una sfida tutta viterbese sul campo Liviano Bonelli, tra la Corneto Tarquinia e la Vigor Acquapendente. Del Canuto perde due bocche da fuoco come Pastorelli e Catracchia per l’occasione, Fatone invece propone il tridente titolare sin dal primo minuto. Gara sostanzialmente equilibrata anche se la compagine acquesina appare più brillante rispetto all’attuale medaglia di bronzo del girone A. Nei primi 45 minuti di gioco da annotare due occasioni da rete tutte appannaggio dei ragazzi diretti da Riccardo Fatone, pericolosi prima con la punta sudamericana Dante Isla Cacciavillani, poi col forte esterno Manuel Saleppico. Nella ripresa si scuote la compagine di casa e già al nono passa grazie ad un calcio di rigore apparso netto concesso dal signor Germano per fallo su Simone Martelli: penalty trasformato, in maniera impeccabile con l’interno collo sinistro ad incrociare, dal trentenne Daniele Federici, che sigla il punteggio sul 1-0 finale.

Ultimo aggiornamento: 18:32

© RIPRODUZIONE RISERVATA