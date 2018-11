Primi colpi di mercato si avvicinano Cicino per il Sora e Regis per patron Valle

Si avvicina l’apertura ufficiale del mercato di riparazione e sono già molte le indiscrezioni che circolano riguardo l’Eccellenza laziale. Il Sora ad esempio, capolista nel girone B sarebbe vicinissimo all’acquisto dell’ormai ex attaccante Unipomezia, Luigi Cicino. Mentre alla corte di patron Valter Valle dovrebbe approdare con moltissime probabilità Lorenzo Regis, in partenza dal Campus Eur. Non ci sono ancora notizie ufficiali e le voci restano tali, ma sembrerebbe che entrambe le trattative siano a buon punto.

