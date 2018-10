Prime mosse di Piraino: ufficiali Petricciuolo e De Rentiis

Dopo l’annuncio nella giornata di ieri di Daniele Piraino come nuova figura societaria dell’Anzio, arrivano in giornata le prime mosse di mercato del nuovo direttore sportivo della società romana. Infatti sono ufficiali gli acquisti di Simone Petricciuolo, difensore classe 1995, ex Juve Stabia ed Avellino e Pedro De Rentiis, attaccante esterno classe 1997, ex Sporting Casolana prima del ritorno nella neonata società del Lanciano, che lo aveva lanciato nel calcio professionistico.

Ultimo aggiornamento: 17:58

