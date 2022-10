Primavera, la Lazio torna a vincere in trasferta: Saná Fernandes e Crespi piegano la Reggina

Bentornata vittoria. La Lazio Primavera è corsara a Reggio Calabria e con un 2-0 torna ai tre punti in campionato. Era proprio questa la risposta che si aspettava la società dopo il ko interno contro la Virtus Entella. Finora la partenza dei biancocelesti nel girone B di Primavera 2 non era stata per nulla convincente. Quattro punti in quattro giornate, bottino troppo magro per una squadra che vuole puntare alla promozione. Serviva una scossa e contro la Reggina l'hanno assicurata Saná Fernandes e Crespi. Ora tutte le attenzioni saranno rivolte alla Coppa Italia, quando mercoledì la Lazio ospiterà il Cosenza a Campagnano.

Lazio, contro la Reggina decidono i gol di Saná Fernandes e Crespi

Sì, Campagnano, proprio dove in settimana si è allenata l'under 19 biancoceleste. Una scelta della società dopo il confronto di sabato scorso. I direttori Angelo Fabiani ed Enrico Lotito si aspettavano di più dalla squadra di Sanderra in questo inizio di stagione. Perciò si è trattato di una scelta sia per punizione, sia per abituarsi al terreno sintentico e valsa alla fine la reazione sperata. Il tecnico contro la Reggina cambia e anziché il 4-3-3 schiera un 3-5-2 molto più equilibrato. Torna Floriani Mussolini dal 1' così come Dutu dopo la squalifica. In attacco l'allenatore biancoceleste sceglie Saná Fernandes e Crespi e sono proprio loro ad assicurare i tre punti. Il primo tempo è praticamente un assolo della Lazio. L'under 19 biancoceleste sfiora più volte il gol, sia da palla inattiva che su azione manovrata e finalmente al 35' arriva all'obiettivo. Saná Fernandes riceve comodamente il pallone dopo un'azione personale dalla propria difesa di Floriani Mussolini e batte Lagonigro. La seconda frazione è perlopiù di sofferenza per la squadra di Sanderra, anche se di occasioni la Reggina non ne ha tante. La Lazio non cade e all'85' trova il raddoppio con il destro deviato dal limite di Crespi. Il gol della certezza del ritorno alla vittoria.