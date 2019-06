Brinda anche la Cina, con la prima vittoria al Mondiale femminile di calcio in Francia. Nella sfida al Parco dei principi di Parigi contro il Sudafrica - valida per il gruppo B - le cinesi si sono imposte per 1-0 grazie alla rete di Ying Li al 41' pt. Il gruppo dopo due turni è guidato dalla Germania con sei punti, seguita da Spagna e Cina con tre, mentre il Sudafrica è a quota zero.





