© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sora di mister Antonio Tersigni con il 5-0 rifilato ieri pomeriggio al malcapitato Ottavia, raggiunge il quarto posto assoluto nel campionato regionale di Eccellenza, girone B. Con 47 punti i bianconeri seguono a due lunghezze la coppia Audace-Arce, appaiate al secondo posto e di quattro punti la capolista Tor Sapienza. Un risultato inaspettato fino a poche domeniche fa per i bianconeri che, per mesi in testa alla classifica si erano un pochino smarriti.Tra i protagonisti della vittoria di ieri del Sora, l'attaccante, figlio d'arte, Federico Di Stefano. Il papà Pasqualino è stato un ottimo centravanti con le maglie tra le altre di Isolaliri, Ferentino e Morolo.«Si per me ieri è stata la prima tripletta con la maglia del Sora e la prima in Eccellenza. In precedenza con la maglia del Formia ho fatto cinque goal in una sola partita. Era il campionato di Promozione. Ieri mis ono portato il pallone della partita a casa, lo conservo gelosamente- ha spiegato Federico Di Stefano- ieri era importante vincere per permetterci di giocarcela fino alla fine».«A fine campionato faremo i calcoli- scherza Federico Di Stefano- ieri per me è stata una bellissima giornata. Quando si segna tre goal con la maglia della propria città, credo non ci sia cosa migliore. Finora è un bellissimo campionato di Eccellenza, un girone B fantastico che si deciderà a mio parere solo nelle ultime partite. C'è un grande equilibrio. Sicuramente siamo 5/6 squadre ancora in corsa per giocarcela fino alla fine. Penso che se avessimo riportato qualche punto dalla trasferta a Tor Sapienza per la quale voglio ringraziare i tifosi per la numerosa presenza, di sicuro potevamo parlare di primo posto».«Sì, ad oggi con tre squadre sopra di noi e due sotto di qualche punto, puntiamo a giocarcela fino alla fine per il secondo posto. Resta comunque il fatto - ha concluso il bomber del Sora - che a cinque partite dal termine dopo il periodo negativo passato, giocarcela ancora fino alla fine è un grosso risultato, sicuramente inaspettato. Daremo tutto per arrivare il piu' in alto possibile».