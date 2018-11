© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando Nando Nati nasceva nel lontano 1962 i Rolling Stones debuttavano a Londra, Andy Wharol faceva la sua prima mostra a New York e la Marvel lanciava l’Incredibile Hulk. Forse proprio dal gigante buono “in verde” deve aver preso qualcosa anche l’eterno difensore centrale del Real Rocca di Papa (Prima categoria girone F) che nella partita di recupero di oggi contro la Dinamo Labico è stato assoluto protagonista. Alla veneranda età di 56 anni, Nati si è messo a disposizione della sua squadra, in piena emergenza in termini di portieri. Così, da difensore centrale non ha esitato a vestire i panni di un improvvisato estremo difensore.Già questa potrebbe essere una delle storie particolari che il nostro calcio sa raccontare, ma il portiere per caso l’ha voluta rendere speciale: a una manciata di minuti dallo scadere, con la sua squadra (che annovera anche l’ex capitano dell’Albalonga Filiberto Trinca) in vantaggio per 3-2, “l’Incredibile Nati” è riuscito nell’impresa di parare il calcio di rigore del possibile 3-3, guadagnandosi l’affettuoso abbraccio dei compagni sia dopo la prodezza che al termine della gara. E poi negli spogliatoi i cori sono stati tutti per lui: l’Incredibile Nati s’è preso la copertina di prepotenza.