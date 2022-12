"La bellezza non ha prezzo", Zeman presenta la sua biografia: «A tutti piace un bel gioco, ma serve coraggio per farlo»

"La bellezza non ha prezzo" è la nuova biografia di Zdenek Zeman, presentata questa sera a Roma presso la libreria “Il Libraccio” di Via Nazionale. La spiegazione del titolo arriva direttamente dal Boemo, che fa un diretto riferimento al suo 4-3-3 e allo stile di gioco mostrato - fra le tante squadre - con Roma, Lazio, Foggia e Pescara: "A tutti piace il bello ma per farlo serve coraggio e io ne ho avuto". Frasi brevi e pensieri diretti per sintetizzare gli anni di lavoro sul campo: "Mi piace fare questo lavoro per la passione della gente, e la passione al Sud è superiore rispetto a quella del Nord, così come lo sono le vittorie. Vincere a Torino non è la stessa cosa che vincere a Roma. Il segreto del miglioramento è sempre stato nella fatica, se non ti affatichi mai non migliorerai mai. Ho firmato sempre contratti annuali perché se ti trovi bene puoi restare, altrimenti te ne puoi andare". All'evento presente anche un altro ex tecnico della Roma, Di Francesco: "Sono fiero di essere considerato un allenatore Zemaniano. Per me è stato fonte di ispirazione anche se quando ero calciatore esagerava un pochino negli allenamenti". Pronta la battuta del Boemo: "In campo correvi per tre, e hai avuto la fortuna di giocare con Totti". Presenti gli ex calciatori Rambaudi, Favalli e Di Biagio. Arriva anche Mihajlovic: "Prima del mister in Italia si scendeva in campo per non perdere, con lui si è sempre giocato per vincere. Non ha vinto trofei ma ha lasciato un segno". "Lo ringrazio, ha fatto tanto sacrifici per esserci", il commento di Zeman. Il libro, edito da Rizzoli, è stato scritto con Andrea di Caro.