Ecco "La notte dei Re" con Figo e Totti. L'ex Real: «Francesco meritava il Pallone d'oro»

I campioni del calcio internazionale insieme per una partita di beneficenza il 2 giugno al Foro Italico, il ricavato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per la realizzazione dell’Istituto dei Tumori e dei Trapianti. È questa l’iniziativa “” che stamattina è stata presentata all’hotel Parco dei Principi con Francescoe Luische formeranno due squadre pronte a darsi battaglia su un campo di calcio a sei con le sponde. Ancora top secret i partecipanti, anche se l’ex numero 10 ha svelato che chiamerà Andrea, mentre l’ex Real proverà a coinvolgereper la porta. «Per quello che ha fatto Francesco in campo avrebbe meritato il Pallone d’Oro», ha detto Luis Figo intervistato sul palco. Dopo lo scambio di convenevoli in cui entrambi hanno espresso la volontà di avere Antonioin squadra, Totti ha raccontato la sua vita da dirigente giallorosso con dei riferimenti a quando era calciatore: «Venticinque anni sono tanti, avevo maggiori responsabilità sia in campo che fuori. Dalla tribuna è tutto più facile, le cose si semplificano, pensi “perché la palla sta là?”, “perché non la tira in porta?”. Adesso capisco ogni volta che mi insultavano quando non facevo una cosa». Presente anche il presidente del Coni Giovanniche ha scherzato con l’amico Francesco: «È bravo a paddle, ma a tennis è un pippa», immediata la risposta ironica dell’ex numero10: «La cosa bella è che Giovanni il 2 giugno vorrebbe anche giocare. Magari lo farà alla fine perché porta il pallone».