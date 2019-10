La Lega di A incorona Ribery: è lui il primo vincitore del premio “giocatore del mese”

Ultimo aggiornamento: 12:49

La Lega di Serie A incorona Franck Ribery . È l'attaccante francese della Fiorentina il primo vincitore del premio di “miglior giocatore del mese” (Mvp). Nel caso di Ribery sono stati considerati anche i primi due turni di agosto. Il premo verrà consegnato domani, allo stadio Franchi di Firenze, prima della partita«Ribery ci ha dimostrato in questo avvio di stagione tutto il meglio del suo repertorio. Ha deciso di cimentarsi in un campionato altamente tecnico e tattico come il nostro e con le sue giocate sta contribuendo ad innalzare la qualità delle partite della Serie A TIM. È un piacere che il primodella stagione sia stato assegnato a un campione come lui», ha dichiarato, amministratore delegato della Lega Serie A. Tra le principali caratteristiche, studiato con l'ausilio di rilevazioni statistiche (Stats, Opta e Netco Sports), che hanno permesso al numero 7 viola di vincere ci sono il fatto che nell'86% dei casi vince lui gli “uno contro uno”; contribuisce a accelerare la manovra e la ripartenza dei suoi; è il destinatario ideale per i compagni che devono effettuare lanci o passaggi.