Premio Gentleman, a Barzagli l'ennesimo riconoscimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A poche ore dal suo saluto ai tifosi della Juventus,a Milano ha ricevuto il “Premio Gentleman Fair Play Serie A”, assegnato con i voti espressi dai tifosi di tutta Italia. L’ennesimo riconoscimento per un giocatore che ha vinto tutto ed è stato campione del Mondo con la Nazionale nel 2006 a Berlino. I premi allanon sono finiti qui. Perché il “Premio Speciale Gentleman uomo di sport” è stato dato a, alle prese in questi giorni con il sostituto disulla panchina bianconera. Lo stesso premio lo ha ricevuto anche. Poi, per il Milan è stato premiato: «Noi crediamo alla Champions», ha dichiarato il capitano rossonero. «Daremo il massimo per vincere con la Spal e aspetteremo gli altri risultati. Non dipende da noi, il nostro obiettivo è vincere. Non entrare in Champions non sarebbe un fallimento, ma un grande dispiacere. Donnarumma? Siamo grati, è un fenomeno e ci ha salvati. Si merita i complimenti, è un bravissimo ragazzo». Su Gattuso, Romagnoli ha aggiunto: «Ha avuto un anno difficile, è cresciuto tanto. È una persona vera. È stato bravo a migliorarci rispetto all’anno scorso, quando da un momento delicato ci ha portato in alto. Ci ha fatto lavorare subito quest’anno. È stato molto bravo nel gestire il gruppo. Le voci sul suo futuro non influiscono sullo spogliatoio. Il mio futuro? Sto bene a Milano. Le voci sono voci di cui deve parlare della società, io sto bene qui, mi trovo bene a Milano e sono il capitano». Oltre a Romagnoli, il club di via Aldo Rossi può festeggiare per il premio a Piatek («Pensavo che la Juve avrebbe battuto l'Atalanta», lo sfogo del polacco) per il miglior gol della stagione rossonero e a Calabria per la miglior rivelazione.Alla Scuola Militare Teulié non erano presenti i giocatori dell’Inter. Nessuna distrazione in questa settimana che porta alla delicatissima sfida Champions di San Siro contro l’Empoli. Il quarto posto rischia di sfuggire proprio a 90’ dal traguardo evive con l’incubo di dire addio dopo un fallimento. Al di là di quello che accadrà da qui a domenica,ha ricevuto due premi: il miglior gol della stagione nerazzurra e la rivelazione. Ail “Premio Gentleman” e a Ranocchia il “Premio Speciale Fedeltà”. Altri premi a Gastaldello (Brescia, “Premio Gentleman Serie B”) e Roby Facchinetti (“Premio Speciale Gentleman uomo di sport”).