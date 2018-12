Premier League, Sarri vince il derby con Ranieri: Chelsea-Fulham 2-0. L'Arsenal batte il Tottenham

Maurizio Sarri si aggiudica il derby italiano della panchina in Premier League, battendo Claudio Ranieri: Chelsea-Fulham, uno degli innumerevoli derby di Londra validi per la Premier League (14/a giornata), finisce infatti 2-0 a Stamford Bridge. 'Blues' subito in gol con Pedro (4') ma, per attendere il raddoppio, bisogna arrivare fino al 37' della ripresa, quando Loftus-Creek riceve da Hazard e batte il portiere ospite Sergio Rico. Per Ranieri, dopo l'esordio vincente in casa contro il Southampton (3-2), un brusco risveglio. In classifica il Chelsea risale al terzo posto, con 31 punti, a -2 dal Liverpool - che giocherà alle 17,15 in casa il derby contro l'Everton - e a -7 dal Manchester City capolista. Il Fulham è ultimo con 8 punti.



Grande prova dell'Arsenal che in casa si impone 4-2 sul Tottenham e agguanta gli Spurs, reduci dal successo sull'Inter in Champions, al quarto posto in premier League. Padroni di casa in vantaggio grazie al rigore trasformato da Aubameyang, poi le reti del Tottenham con Dier al 30' e Kane al 34' ancora su rigore. Il gol del 2-2 lo firma ancora Aubameyang al 56' prima delle reti decisive di Lacazette al 74' e dell'ex Sampdoria Torreira al 77'. Nel finale all'85' ospiti in dieci per l'espulsione di Vertonghen.

Ultimo aggiornamento: 17:34

