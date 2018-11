Premier League, Sarri: «Il Chelsea? Subito dopo Manchester City e Liverpool»

«Manchester City e Liverpool, secondo me, sono da primi due posti nella Premier League, poi ci siamo noi e almeno altre quattro squadre pronti a giocarci i posti che garantiscono la partecipazione alla Champions League della prossima stagione». Così Maurizio Sarri, allenatore del Chelsea, nella conferenza stampa della vigilia di uno dei tanti derby londinesi, in programma contro il Tottenham (domani, a Wembley, alle 18,30). «Gli 'Spurs'? Giocano un grande calcio: sono pericolosi nelle palle inattive e molto veloci in contropiede - aggiunge Sarri -. Il rinnovo di Kante? Sono felice per lui, per il Chelsea è una bellissima notizia».

