Premier League, il Liverpool torna momentaneamente in testa. Chelsea sconfitto dall'Everton

Il Liverpool sbanca 'Craven Cottagè, stadio del Fulham e torna momentaneamente in testa alla classifica della Premier, visto che il Manchester City non ha giocato perchè impegnato in FA Cup. Una vittoria pesante per gli uomini di Klopp e per nulla facile contro i 'Cottagers' penultimi in classifica, arrivata per 2-1 e solo grazie a un rigore trasformato da Milner al 36' st, dopo il vantaggio firmato da Manè (26' pt) e il pareggio di Babel (29' st).



Brutta sconfitta per il Chelsea sul terreno di Goodison Park, a Liverpool, nella 31/a giornata della Premier League. La squadra di Maurizio Sarri si è arresa per 2-0 all'Everton, ma poteva tornare a casa con un fardello ancora più pesante sul groppone. I gol del successo per la seconda squadra di Liverpool sono stati messi a segno al 4' della ripresa da Richarlison e al 27' da Gylfi Sigurdsson. Lo stesso islandese, qualche attimo prima, aveva fallito un calcio di rigore. Per i 'Blues' è una battuta d'arresto che fa male: restano, infatti, al sesto posto e a -1 dal Manchester United che però ieri non ha giocato il derby contro il Manchester City, visto che era impegnato nei quarti di FA Cup.

Ultimo aggiornamento: 21:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA