Premier, il Liverpool è insaziabile: battuto il West Ham in rimonta. Il City rimane a -22

I Reds spingono forte sull'acceleratore anche nel monday night e conquistano il 18° successo consecutivo in Premier. Nella circostanza, però, soffrendo. Rocambolesca la partita, ma a lieto fine, ad Anfield per il Liverpool capolista: Klopp rischia di interrompere la striscia di successi in campionato contro un bel West Ham, che parte in svantaggio ma a inizio ripresa si porta sul 2-1. Salah (con la complicità di Fabianski) e Mané firmano un altro successo in rimonta a Klopp dopo la sconfitta in Champions League contro l'Atletico Madrid: il vantaggio sul Manchester City resta di 22 punti..





