Manchester City ko: Benitez fa un regalo al Liverpool

Pioggia di gol e colpi scena nel turno infrasettimanale della 24esima giornata di Premier League. Il Fulham di Ranieri rimonta e vince in casa contro il Brighton per 4-2, rilanciandosi verso la zona salvezza. Il Burnley ferma il Manchester United di Solskjaer: all’Old Trafford finisce 2-2 grazie alle reti di Pogba e Lindelof che riequilibrano il punteggio. Perde, invece, il City di Guardiola 2-1 con il Newcastle di Benitez. Dopo il gol del Kun Agüero, si scatenano i bianconeri con Salomon Rondon e Ritchie dal dischetto. Un risultato che consente al Liverpool, impegnato mercoledì con il Leicester, di tornare a +7 sui Citizens. Successi per Arsenal e Everton rispettivamente contro il Cardiff e Huddersfield. Sconfitta pesante per il West Ham (3-0) sul campo del Wolwerhampton.





