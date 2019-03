Premier League, il Liverpool tiene il passo del City: 4-2 al Burnley

Il Liverpool tiene il passo del Manchester City, in vetta alla Premier League, e lo fa a suon di gol, travolgendo per 4-2 ad Anfield Road il Burnley allenato da Sean Dyche, che occupa il 17/o posto in classifica. Nel posticipo della 30/a giornata, i 'Reds' sono andati sotto al 6' - per effetto del gol di Westwood - ma al 19' hanno pareggiato con Firmino. Al 29' Mane ha portato in vantaggio il Liverpool che al 22' del secondo tempo ha calato il tris ancora con il brasiliano Firmino. Mane ha firmato il poker al 48', dopo che Gudmundsson aveva accorciato le distanze per il momentaneo 3-2. In testa alla classifica il Manchester City ha 74 punti, il Liverpool 73. Il Chelsea è sesto con 57, dopo il pareggio interno con il Wolves (1-1) che ha rischiato seriamente di prendersi i tre punti a Stamford Bridge, dopo il gol del vantaggio all'11' del secondo tempo di Jimenez. La squadra di Nuno Espirito Santo ha alzato le barricate davanti al portiere Rui Patricio, resistendo agli assalti dei 'Blues' fino al 47' della ripresa, allorché Hazard ha indovinato la parabola giusta. L'1-1 è un risultato che premia oltremerito il Wolves.

© RIPRODUZIONE RISERVATA