Premier League, Liverpool a valanga sull'Arsenal sempre più leader

Liverpool travolgente, e sempre più leader del campionato inglese: il sogno di rivincere il titolo nazionale a 29 anni dall'ultima volta, nel 1990 quando la Premier League si chiamava ancora First Division, diventa sempre più concreto. Oggi infatti i Reds hanno rifilato una cinquina all'Arsenal che era andato in vantaggio con Maitland-Niles all'11'. Poi però la tripletta di Firmino, che porta a casa il pallone dell'hat trick, e le reti di Manè e Salah (su rigore) hanno capovolto il match a 360 gradi. Oltretutto il Liverpool ha beneficiato anche dell'inaspettata sconfitta in casa del Tottenham, 1-3 contro il Wolverhampton. Dopo la rete del solito Kane, sono arrivate le marcature dei Lupi con Boly, Jimenez e Helder Costa. Così ora la squadra di Pochettino, seconda in classifica, vede il proprio svantaggio salire a -9. Domani gli Spurs potrebbero essere scavalcati dal Manchester City, impegnato sul campo del Southampton: in caso di vittoria i Citizens andrebbero a -7 dal Liverpool. Sorride anche il Fulham di Claudio Ranieri, che grazie a un gol al 91'0 di Mitrovic ha battuto in extremis l'Huddersfield. L'altro tecnico italiano della Premier, Maurizio Sarri del Chelsea, se la vedrà domani con il Crystal Palace, nel derby londinese che sarà anche il match dell'ora di pranzo

