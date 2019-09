Premier League, Leicester vince in rimonta sul Tottenham e vola in classifica

Il Leicester torna a primeggiare dopo l'era Ranieri: ribalta il Tottenham e vola in alto nella classifica della Premier League. Le Foxes si sono imposte in casa per 2-1: dopo il momentaneo vantaggio degli Spurs firmato da Kane (29'), la squadra di Rodgers ha capovolto il risultato con le reti nella ripresa di Pereira (69') e Maddison (85'). In classifica il Leicester sale almeno per ora al secondo posto, a -4 dal Liverpool. Il Manchester City, ora terzo a -1, può operare di nuovo il sorpasso battendo il Watford nella sfida in programma tra poco. Il Tottenham resta fermo a quota 8 punti. Ultimo aggiornamento: 16:32





