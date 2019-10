Premier League, lo United ferma il Liverpool sull'1-1 e arresta la crisi

Si ferma all'Old Trafford la marcia vincente del Liverpool che dopo otto successi di fila (in altrettante partite) in Premier viene stoppato sull'1-1 dal Manchester United. I Red Devils, non in un grandissimo momento della stagione (sono addirittura 13mi in classifica a -14 dai Reds) hanno per la verità anche sfiorato la vittoria (gol di Rashford al 36' del primo tempo), prima che il provvidenziale gol di Lallana all'85' ristabilisse la parità. Un risultato che comunque fa comodo al Manchester City, ieri vincente 2-0 contro il Crystal Palace, che ha ridotto a sei punti la distanza in classifica: 25 punti contro 19.





