Premier League, il clou è United-Chelsea, Liverpool e City si giocano il titolo in volata

Scudetto in volata in Premier tra City e Liverpool, in Bundesliga (Bayern e Dortmund), in Portogallo (Benfica e Porto) e in Olanda (Ajax e Psv). Tra le gare più significative del weekend che precede le semifinali delle coppe, United-Chelsea, Leicester-Arsenal, Athletic-Alaves, e la finale di Coppa di Francia Rennes-Psg. -

INGHILTERRA: Dopo il Chelsea, ko anche l'United e il City mantiene il punticino di vantaggio sul Liverpool avvicinando lo scudetto. I Citizens tentano di dimenticare il ko col Tottenham e ci riescono grazie a Bernardo Silva e Sanè che asfaltano un pallido United e ora la strada sembra in discesa. La squadra di Guardiola gioca in casa del Burnley, che ha fermato il Chelsea, mentre per il Liverpool c'è la formalità con l'Huddersfiled già retrocesso. Nella volata Champions, sorta di spareggio tra United e Chelsea, clou del fine settimana. Ultima spiaggia per i Red Devils ma anche i Blues non possono permettersi passi falsi visto che mantengono il quarto posto per un punto sull'opaco Arsenal, crollato col Wolves e che ha una trasferta non scontata col Leicester. Per il settimo posto sfida Watford-Wolves. Oggi: 21 Liverpool-Huddersfield Domani: 13.30 Tottenham-West Ham, 16 Watford-Wolves, Crystal Palace-Everton Domenica 28: 13 Leicester-Arsenal, 15.05 Burnley-City; 17.30 United-Chelsea



SPAGNA: Il Barca si prepara a festeggiare il titolo con +9 sull'Atletico. Basterà fare gli stessi punti dei rivali e si attendono due successi agevoli per entrambe con Levante e Valladolid. Nella volata per il quarto posto procedono appaiate Getafe e Siviglia, che hanno rispettivamente un avversario scomodo in trasferta come la Real Sociedad e uno facile come il Girona. Prosegue l'agonia del Real, che gioca in casa del Rayo. L'Athletic Bilbao prova a blindare il settimo posto che vale l'Europa League ospitando l'Alaves che insegue a -3. Domani: 13 Athletic-Alaves, 16.15 Atletico-Valladolid, 20.45 Barcellona-Levante Domenica 28: 12 Valencia-Eibar, 14 Girona-Siviglia, 16.15 Real Sociedad-Getafe, 20.45 Rayo-Real.



GERMANIA: Continua la volata tra Bayern e Dortmund, separate da un punto a quattro turni dal termine. Ogni incertezza può essere fatale e rischia di più l'inseguitore che ospita una nobile decaduta come lo Schalke. I bavaresi giocano in casa del Norimberga che al massimo può aspirare a uno spareggio salvezza e intanto si sono qualificati per la finale di Coppa. L'altro motivo di interesse è il quarto posto Champions: il clou è Francoforte-Hertha mentre molto delicato è l'impegno del Moenchengladbach impegnata in casa del pericolante Stoccarda. Oggi: 20.30 Augsburg-Leverkusen Domani: 15.30 Duesseldorf-Brema, Lipsia-Friburgo, Dortmund-Schalke, Francoforte-Hertha, 18.30 Stoccarda-Moenchengladbach Domenica 28: 15.30 Hoffenheim-Wolfsburg, 18 Norimberga-Bayern



FRANCIA: Calendario rivoluzionato per la finale di Coppa di Francia che vede il Psg favorito sul Rennes. I parigini, che hanno certificato il titolo con la tripletta di Mbappè al Monaco, devono raddoppiare per attenuare la delusione Champions. Una vittoria del Rennes toglierebbe al quinto posto, attualmente del Marsiglia (che riceve il Nantes), l'Europa League. Il Lione anticipa a Bordeaux per blindare il terzo posto. Il Monaco, che gioca il primo maggio col Rennes, ha bisogno di punti per tenere a distanza la zona retrocessione. Oggi: 20.45 Bordeaux-Lione Domani: 21 finale Coppa di Francia Rennes-Psg Domenica 28: 15 Lilla-Nimes, 17 St.Etienne-Tolosa, 21 Marsiglia-Nantes Martedì 30: 19 Montpellier-Psg Mercoledì 1 maggio: 19 Rennes-Monaco



Negli altri campionati europei, in Olanda turno di riposo che consente all'Ajax di preparare con calma la sfida Champions col Tottenham. In Portogallo nel testa a testa col Porto, impegnato alle 21.30 in casa del Rio Ave, rischia di più il Benfica che gioca domenica alle 18.30 in trasferta con la quarta, il Braga. In Russia lo Zenit riceve il modesto Krylya Sovetov domenica alle 15.30. In Turchia il Basaksehir anticipa oggi alle 19.30 ricevendo il Goztepe Smirne.

