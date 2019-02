Premier League, con una tripletta di Aguero il City supera l'Arsenal 3-1

El Kun Aguero è l'arma impropria nelle mani di Pep Guardiola per superare l'Arsenal e riportare il Manchester City alla vittoria dopo la battuta d'arresto col Newcastle. Con una tripletta, l'argentino firma il 3-1 ai Gunners nel big match della 25/a giornata di Premier League. In attesa di West Ham-Liverpool di domani, i Citizens si sono riportati a due lunghezze dalla squadra leader in classifica, tenendo contemporaneamente a freno le ansie di sorpasso al secondo posto del Tottenham, mentre l'Arsenal torna fuori dalla zona Europa che stava a fatica cercando di recuperare. È un turno da bottino pieno per le squadre di Manchester, con lo United che vince 1-0 a Leicester e sorpassa proprio la squadra di Unai Emery. All'Ethiad Stadium, Aguero è andato in gol già al primo minuto, vantaggio cui ha risposto 10' dopo il francese Koscielny. Prima dell'intervallo, l'argentino ha riportato avanti i suoi, chiudendo la gara al 16' della ripresa. Allo United, è bastato invece un gol di Rashford al 9' per portare a casa i tre punti.

