Premier League, tregua Mourinho-Pogba: domani il francese torna in campo

C'è aria di tregua in casa del Manchester United dopo le dichiarazioni distensive di José Mourinho, che ha annunciato il ritorno in campo di Paul Pogba. Tenuto in tribuna nell'incontro di Coppa di Lega (contro il Derby), e privato dei gradi di vice-capitano, il francese tornerà dunque titolare domani nella trasferta sul campo del West Ham. «Questa settimana sono molto contento del suo lavoro - le parole di Mou -, nessuno si è allenato meglio di lui in questi giorni. Fin quando sarò contento del suo lavoro, giocherà e domani sarà regolarmente in campo. La squadra ha bisogno di buoni calciatori che abbiano anche personalità e Paul ha tutto questo». Mourinho non ha però voluto rivelare il contenuto del confronto che ha avuto col suo giocatore durante un allenamento infrasettimanale, seguito all'eliminazione dalla Coppa di Lega. La sera precedente Pogba aveva pubblicato si suoi social un video che lo ritraeva in tribuna, divertito e sorridente, mentre i suoi compagni in campo perdevano contro una squadra di Championship. «Non ho intenzione di dirvi quello che ci siamo detti - ha aggiunto il portoghese -, è stata un conversazione che ha dato ai media la possibilità di raccontare una storia incredibile. Ho parlato con chi di dovere e abbiamo concluso che Pogba è solo un calciatore, non un capitano».

