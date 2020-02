Premier League, il Tottenham batte il City 2-0, Liverpool sempre più vicino al titolo

José Mourinho si vendica di Pep Guardiola. Il 'suò Tottenham, nel posticipo della 25/a giornata di Premier League, infatti, ha battuto il Manchester City per 2-0 grazie ai gol nel secondo tempo di Bergwijn al 18' e di Heung-Min al 26'. Gli ospiti, dopo 40' di gioco, avevano sbagliato un calcio di rigore con Gundogan. Dopo questa sconfitta dei 'citizens', e alla luce della vittoria di ieri in casa sul Southampton, il Liverpool resta a +22 punti nella classifica del campionato inglese. Il titolo, per i 'Reds' di Juergen Klopp, è sempre più vicino a 13 giornate dalla fine.





