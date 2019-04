Premier league, poker Tottenham all'Huddersfield, gli Spurs al 3° posto

Una tripletta di Luca e un gol di Vanyama consentano al Tottenham di superare senza difficoltà l'Huddersfield, fanalino di coda della Premier, 4-0 e di riprendersi il 3/o posto in classifica. Senza l'infortunato Kane, ci pensa il trequartista brasiliano a trascinare i suoi compagni, già sul 2-0 dopo 27' e che hanno arrotondato il risultato nel finale (87' e 93'). Grazie a questo successo, la squadra di Pochettino sale a 67 punti in classifica, uno in più del Chelsea (66) 4 in più dell'Arsenal, che giocherà lunedì sul campo del Watford.





© RIPRODUZIONE RISERVATA