Premier League, il Tottenham scivola in casa con il Newscastle. Il City batte il Bournemouth

Il Manchester City tiene il passo del Liverpool, imponendosi per 3-1 sul terreno del Vitality Stadium, contro il Bournemouth nel posticipo della 3/a giornata della Premier League. Protagonista del successo della squadra di Pep Guardiola è stato Sergio Aguero, che ha sbloccato il punteggio al quarto d'ora, servito dal belga de Bruyne, quindi ha chiuso i conti al 19' della ripresa, questa volta su passaggio dello spagnolo David Silva. Sterling al 43' del primo tempo aveva firmato il 2-0 'Citizens' e Wilson, in pieno recupero del primo tempo, aveva accorciato le distanze per i padroni di casa allenati da Eddie Howe. Il Manchester City è secondo in classifica con 7 punti, contro i 9 dei 'Reds' di Klopp, ieri vittoriosi in casa (3-1) contro l'Arsenal, che è terzo con 6 lunghezze.



Sorpresa sul terreno del Tottenham Hotspur Stadium, dove i vicecampioni d'Europa allenati da Mauricio Pochettino sono stati sconfitti in casa dal Newcastle per 1-0 nella 3/a giornata della Premier League. Ha deciso il match il gol del brasiliano Joelinton dopo 27' di gioco, su assist di Atsu. La squadra allenata da Steve Bruce ha resistito agli attacchi di Kane e compagni che, dopo avere strappato il pari sul campo del Manchester City, sono rimasti a bocca asciutta, fra occasioni sprecate e imprecazioni. Per il Newcastle si tratta dei primi punti in campionato, il Tottenham resta fermo a 4 lunghezze.

Ultimo aggiornamento: 19:48

