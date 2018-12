Premier League, super Tottenham: ne fa sei all'Everton

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Tottenham per Natale si regala un rotondo 6-2 sull'Everton nel posticipo della 18/a giornata di Premier League, vittoria che combinata con il ko del Chelsea col Leicester consolida la terza posizione in classifica degli Spurs e si avvicina a -2 dal City (battuto ieri in casa dal Crystal Palace) e a -6 dalla capolista Liverpool. Una partita senza storia a Liverpool, dove la squadra allenata da Mauricio Pochettino ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 3-1, frutto della rete in apertura di Walcott presto rimontata da quelle segnate in serie da Son, Dele Alli e Kane. Il coreano e il bomber britannico, che raggiunge Salah a quota 11 nella classifica marcatori, hanno raddoppiato il bottino nella ripresa, aiutati a completare la sestina da Eriksen, mentre Sigurdson aveva segnato la rete del temporaneo 2-4. La Premier torna in campo mercoledì, per il tradizionale Boxing day che quest'anno ha copiato anche la serie A. Gli Spurs ospiteranno il Bournemouth, il Manchester City giocherà al Leicester, mentre il Liverpool capolista riceverà il Newcastle. Impegno in trasferta, a Watford, anche per il Chelsea di Maurizio Sarri, che deve difendere il quarto posto dal ritorno dell'Arsenal, in campo a Brighton.