La Premier League ha annunciato che dal 2019/2020 verrà introdotto la Var, già provata nel corso della stagione in via informale. Ad annunciarlo oggi è stata la Lega inglese. «I club della Premier League hanno concordato in linea di principio l’introduzione del Video Assistant Referees (VAR) nella competizione dalla stagione 2019/20», è scritto nel comunicato.

Ultimo aggiornamento: 16:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA