Premier League, Sarri difende Mourinho: «E' il migliore del mondo»

Alla vigilia della sfida contro il Manchester United, Maurizio Sarri difende José Mourinho, che tra la trasferta di Stamford Bridge e la sfida di Champions League contro la Juventus si gioca la panchina. «Senza dubbio è uno dei migliori manager al mondo, sicuramente più bravo del sottoscritto - le parole di Sarri -. Ha vinto tutto e ovunque. Sul piano dei risultati è il migliore in assoluto. Le critiche nei suoi confronti mi sono sembrate esagerate. Siamo solo all'ottava giornata di campionato». A Sarri proprio non sta bene che Mourinho da inizio stagione sia diventato oggetto di critiche che ritiene a volte immotivate. «Stiamo parlando di un allenatore che ha vinto tutto - ribadisce a proposito del collega -, quindi penso che voi (rivolto ai giornalisti n.d.r.) dobbiate rispettarlo. Anzi, penso che tutti debbano rispettarlo». Cosa pensa l'attuale allenatore del Chelsea delle tensioni che ci sono state in passato tra 'Moù e l'ex tecnico dei Blues Antonio Conte? «Non so quali problemi ci fossero - risponde Sarri -. Sul campo ci può essere un pò di nervosismo, in quel momento si può dire qualsiasi cosa. Ma penso che Conte rispetti Mourinho e viceversa».



Elogi anche per il Manchester United. «Penso che siano una squadra molto forte - dice Sarri -. Forse prendendo in considerazione ogni giocatore, sono il miglior team della Premier. In questo momento il Chelsea è più squadra ma guardando i singoli lo United è molto forte. Stiamo parlando solo di 8 partite, in Champions stanno facendo bene, quindi in campionato possono migliorare, sono passati solo 2 mesi. Morata? Non penso al mercato, penso solo a migliorare i miei giocatori. Poi Sarri si definisce »un uomo fortunato. Partire dal basso e arrivare al Chelsea, in uno dei club più importanti al mondo, mi rende felice«.

