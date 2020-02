Il Manchester United ha sconfitto 3-0 il Watford in un match della 27esima giornata di Premier league disputato a Old Trafford. Le reti dei red devils portano la firma di Fernandes su rigore al 42', Martial al 58' e Greenwood al 75'. In classifica lo United sale a quota 41, a sole tre lunghezze dal Chelsea quarto.





