Premier League, poker del City al Brighton, solo un pari per lo United contro il Southampton

Il Manchester City di Pep Guardiola, sceso in campo con il lutto al braccio per la morte della figlia di Luis Enrique, strapazza 4-0 nell'Etihad Stadium i 'Gabbianì del Brighton. I 'Citizens' aprono al 2' con De Bruyne, protagonista di una grande prova, raddoppiano al 42' con Aguero, che firma anche il 3-0 al 10' della ripresa. Chiude i conti Bernardo Silva al 34'. Nell'attesa degli altri confronti, primo su tutti quello del Liverpool, il Manchester City si porta in vetta della classifica della Premier dopo 4 turni, con 10 punti. Unica nota negativa l'infortunio al ginocchio subito da Laporte: si teme un lungo stop. Altri risultati: Chelsea-Sheffield United 2-2, Crystal Palace-Aston Villa 1-0, Leicester-Bournemouth 3-1, Newcastle-Watford 1-1, West Ham-Norwich 2-0.



Finisce senza vincitori (1-1) l'anticipo della 4/a giornata della Premier League che, sul terreno del St.Mary's Stadium, ha opposto il Southampton e il Manchester United. I 'Red devils' allenati dal norvegese Ole Gunnar Solskjaer erano passati in vantaggio dopo 10' con James, ma sono stati raggiunti nella ripresa, al 13', dalla rete di Vestergaard che, di testa, ha battuto il portiere De Gea su cross dalla destra di Danso. In classifica Manchester United 5 punti, il Southampton sale invece a 4 lunghezze.

Ultimo aggiornamento: 18:08

