Premier League, l'Arsenal ritrova la vittoria, ok anche il Burnley

Vince l'Arsenal di Arteta, alimentando ancora le speranze per un piazzamento europeo. 2-0 sul campo del Southampton per i Gunners, che ringraziano gli errori difensivi della squadra dell'austriaco Hasenhuttl per trovare tre punti pesanti. Nel primo tempo è Nketiah a buttarsi nelle larghissime maglie della difesa di casa e presentarsi davanti a McCarhy per poi batterlo con freddezza. Nel finale, dopo l'espulsione di Stephens, è Willock a chiudere la partita. Nell'altra partita della serata il Burnley batte 1-0 il Watford regalagandosi una salvezza anticipata. Per gli uomini di Pearson invece è notte fonda: la classifica piange e questa sconfitta complica ulteriormente i piani di permanenza. A decidere al 73' è la rete di Rodriguez che sfrutta un assist perfetto di McNeil per battere l'incolpevole Foster. Adesso in campo Chelsea e Manchester City. E il Liverpool guarda interessato alla partita. Potrebbe arrivare la festa per la Premier già stasera.

Ultimo aggiornamento: 21:28

