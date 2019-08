Premier League, l'Arsenal batte il Burnely, il Liverpool supera il Southampton

L’Arsenal ha sconfitto 2-1 in casa il Burnely con la rete al 64’ di Aubameyang. I Gunners erano andati in vantaggio al 13’ con Lacazette che di destro che, su angolo di Dani Caballos, ha battuto Pope sul primo palo. Il Burnley, che nella prima giornata aveva battuto 3-0 il Southampton, aveva pareggiato prima del riposo con Ashley Barnes. Anche il Liverpool si mantiene a punteggio pieno dopo due giornate di Premier League. I 'reds' si impongono 2-1 in trasferta sul campo del Southampton grazie alle reti di Mané al 45' e Firmino al 71'; di Ings all'83' il gol dei padroni di casa. Questi gli altri risultati: Aston Villa-Bournemouth 1-2, Brighton-West Ham 1-1, Everton-Watford 1-0, Norwich-Newcastle 3-1,

Ultimo aggiornamento: 18:20

