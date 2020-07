Premier League: Leicester ko in casa dell’Everton, Aubameyang trascina l’Arsenal

Ultimo aggiornamento: 21:56

Ritrova continuità l'Arsenal di Arteta, che batte 4-0 il Norwich e conquista la seconda vittoria consecutiva. Il distacco dal sesto posto che garantisce almeno il preliminare di Europa League, adesso occupato dai Wolwes, è distante 6 lunghezze, ma i Gunners ci credono ancora. Mattatore della giornata Pierre Aubameyang, autore di una doppietta. Completano il poker Xhaka e Cedric, appena entrato in campo. Proprio Aubameyeng, con i gol di stasera, raggiunge quota 51 reti con la maglia dell'Arsenal. È il calciatore che ci ha messo meno tempo nella storia della squadra londinese a centrare questo traguardo. Meno anche di Henry. Non è proprio tempo di paragoni, ma i numeri parlano chiaro. Vince anche l'Everton di Carlo Ancelotti. Ed è una vittoria di prestigio contro il Leicester terzo in classifica. 2-1 il finale per i Toffies, che ringraziano Richarlison (11') e il rigore di Sigurdsson (16') per chiudere i conti già nel primo tempo. Nella ripresa la squadra di Rodgers cerca di rientrare in partita con Iheanacho, ma l'Everton si difende bene e porta a casa tre punti importanti. Vittoria esterna del Newcastle (1-4) sul campo del Bournemouth, sempre più impelagato nella lotta per non retrocedere. Gayle e Longstaff mettono in discesa la partita già nel primo tempo. Almiron e l'ex Inter Lazaro la chiudono nella ripresa. Gol della bandiera al 94' per i padroni di casa di Gosling.