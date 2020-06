La Premier riparte il 17 giugno con Aston Villa-Sheffield United

La Premier League ha ufficializzato il calendario fino al 2 luglio, ovvero per le prime tre giornate più i recuperi. Si inizia il 17 giugno con il match tra Aston Villa e Sheffield United, alle ore 19 italiane. Poi la sera, alle 21.15, il primo big match: Manchester City-Arsenal. Venerdì 19 toccherà al Tottenham di Mourinho contro Manchester United. Il Liverpool invece giocherà la prima partita post Coronavirus il 21 giugno con l'Everton. Se il City non dovesse vincere, potrebbe già valere il titolo. In alternativa, i 'Reds' potrebbero avere un match point senza dipendere da nessun altro il 24 giugno in casa contro il Crystal Palace. Se non dovesse bastare, ci sarà lo scontro diretto: il big match Manchester City-Liverpool è in programma il 2 luglio. Tra le altre date da segnare in rosso, il 25 giugno alle 21.15 si giocherà Chelsea-Manchester City.

