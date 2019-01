​Premier League, pareggio senza gol per il Chelsea: United vince

In attesa del big match Manchester City-Liverpool, per la 21esima giornata di Premier League si sono giocate sei partite. Ha deluso il Chelsea di Sarri che a Stamford Bridge, quindi in casa, non è andato al di là di un pareggio senza reti con il Southampton terzultimo in classifica. Ottima fra gli ospiti la prova del portiere Gunn, al debutto con i Saints.

Il Chelsea recrimina sul gol annullato a Morata, per off side, a 20' dalla fine. I Blues, che ora hanno 44 punti, rimangono comunque quarti in classifica. Continua la risalita del Manchester United, che passa per 2-0 sul campo del Newcastle, grazie alle reti di Lukaku e Rashford. Vincono fuori casa anche il Crystal Palace, 0-2 contro il Wolverhampton, e il Burnley, 1-2 con l'Huddersfield. Pareggi con gol fra West Ham e Brighton (2-2) e Bournemouth e Watford (3-3).



