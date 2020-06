Premier League, via libera alle 5 sostituzioni

Anche la Premier League, in vista della ripresa del campionato dopo lo stop per la pandemia di Covid-19, ha dato il via libera alle cinque sostituzioni ed ha autorizzato la presenza di nove giocatori in panchina anziché sette. «Per il resto della stagione 2019-2020 il numero di sostituti che possono essere utilizzati durante una partita sarà aumentato da 3 a 5», si legge in una nota nella quale si ricordache questa misura «è conforme alle modifiche provvisorie alle norme fatte del (International Board) il mese scorso». Il campionato inglese ripartirà il prossimo 17 giugno e sono 92 le partite che saranno disputate per portare al termine la stagione.

