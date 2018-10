Premier League, Mourinho a rischio squalifica per il Chelsea

Nuovo deferimento per José Mourinho. L'allenatore del Manchester United è sotto investigazione della Football Association in seguito al «linguaggio improprio» usato dal tecnico portoghese al termine della sfida di Premier League vinta in rimonta dai 'Red devils' per 3-2 sul Newcastle United lo scorso 6 ottobre. Lo Special one ha tempo fino al 19 ottobre per spiegare l'accaduto dopodiché potrebbe essere punito con una squalifica che gli farebbe saltare il prossimo impegno di campionato contro il Chelsea di Maurizio Sarri fissato per sabato. © RIPRODUZIONE RISERVATA