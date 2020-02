Premier League, il Manchester United vince a Londra contro il Chelsea e rivede la zona Champions

Il successo nel posticipo fa la differenza in classifica. Pesantissimo. Il Manchester United, vincendo a Londra contro il Chelsea (0-2), torna a vedere la zona Champions: ora è a tre punti dal quarto posto (occupato proprio dai Blues), ma con la possibilità di poter ambire anche al 5/o posto nel caso di squalifica Uefa confermata del Man City, in attesa dell'esito del ricorso. Nel Monday Night della 26ma giornata di Premier hanno deciso i gol di Martial (45' pt) e Maguire (21' st). In classifica ora il Chelsea ha un punto di vantaggio sul Tottenham di Mourinho, due sullo Sheffield Utd e tre sullo United. Ultimo aggiornamento: 00:37





