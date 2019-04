Premier League, rivincita City: 1-0 al Tottenham e +1 sul Liverpool in campo domani

Ad appena tre giorni dalla Grande Beffa di Champions, il calendario ha rimesso di fronte Manchester City e Tottenham protagoniste mercoledì del pirotecnico 4-3 (con Var decisivo) che ha qualificato gli Spurs per la semifinale di Coppa dei Campioni. Oggi all'Ethiad non si è assistito a uno spettacolo esaltante, con partita decisa da un gol dopo pochi minuti di Foden. Guardiola torna in vetta alla Premier con un punto di vantaggio sul Liverpool, in campo domani alle 17 a Cardiff, e festeggia comunque l'aritmetica certezza di essere in Champions anche la stagione prossima. Ultimo aggiornamento: 15:42





