Tonfo del Manchester United in casa del West Ham, e i tifosi chiedono l'esonero di Mourinho. Il 3-1 finale, con gol d'apertura dell'ex laziale Felipe Anderson, vale il peggior avvio di campionato per lo United in tutta la sua storia (tre vittorie, tre sconfitte, un pari) e scatenano le reazioni dei supporter dell'Old Trafford, espliciti sui social: Mourinho non ha più in mano la squadra, il senso, mandatelo via.

© RIPRODUZIONE RISERVATA