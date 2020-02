Venticinquesima vittoria nelle prima ventisei giornate di Premier League per il Liverpool, che continua a volare verso il titolo di campione d'Inghilterra. I 'reds' si impongono per 1-0 in trasferta sul campo del Norwich, grazie a un gol di Mané al 78' e salgono a quota 76 in classifica, staccando il Manchester City, secondo, di ben 25 punti. Ultimo aggiornamento: 20:34





