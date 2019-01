Premier League, l'Arsenal ne fa 4 a Ranieri, vince il Leicester sul campo dell'Everton

L'Arsenal vince la prima del 2019, contro Ranieri, sconfitto per 4-1. Dei Gunners, le firme di Xhaka, Lacazette, Ramsey e Aubameyang, mentre di Kamara il gol che ha riaperto solo momentaneamente la gara a 20' dalla fine. I Gunners rialzano la testa dopo la batosta patita ad Anfield contro il Liverpool (5-1), restano in scia del Chelsea di Sarri (2 i punti di distacco) e prendono le distanze dai Red Devils (+6), consolidando il 5° posto in classifica. Prima della sfida dell'Arsenal, il Leicester ha battuto fuori casa l'Everton grazie a un gol di Jamie Vardy © RIPRODUZIONE RISERVATA