Premier League, Klopp sfida Guardiola e sogna il match point

Il giorno dei giorni è arrivato. Perché già il 3 gennaio la Premier League può decidersi. Primo e reduce da otto vittorie consecutive (una pazzia), il Liverpool di Jurgen Klopp sfida all'Etihad Stadium il Manchester City di Pep Guardiola, terzo con un ritardo di sette punti dalla vetta. A margine bisogna annotare che il Tottenham è secondo a sei passi dalla cima, ma ha giocato una partita in più. Dunque il campionato inglese, un poco a sorpresa, quasi senza volerlo e contro ogni logica, è rotolato davanti a un bivio forse determinante: d'altronde se stasera (ore 21, Sky Sport Uno) i Reds vinceranno, spediranno gli avversari più accreditati addirittura a dieci lunghezze. E, a quel punto, il distacco sarebbe una parete molto difficilmente scalabile.I PENSIERICome si diceva, dopo 20 turni, i Reds sono ancora imbattuti. Nessuna squadra si è mai presentata a questo punto della stagione con un simile vantaggio sulle inseguitrici senza poi vincere il titolo. Che, tra l'altro, a Liverpool attendono da ormai da 29 anni (il 18esimo campionato vinto risale ormai al 1990, un'eternità assurda). La partita di Manchester assomiglia dunque, a tutti gli effetti, a uno snodo cruciale del campionato, nonostante entrambi i tecnici alla vigilia abbiano negato che si tratti di una gara decisiva. «La realtà è evidente, siamo indietro di sette lunghezze. Ma siamo solo alla seconda giornata del girone di ritorno, ci sono ancora tantissimi punti in palio. Certo è che è una grande occasione per ridurre lo svantaggio, ma continueremo a lottare per la Premier League finché sarà possibile», ha spiegato Guardiola. Impeccabile fino a dicembre, nell'ultimo mese il City sembra essersi inceppato: tre sconfitte in cinque giornate che sono costate il primato.Ieri, intanto, il Chelsea di Maurizio Sarri non è andato oltre il pari (0-0) in casa con il Southampton, mentre lo United ha centrato la quarta vittoria dopo l'arrivo in panchina di Ole Gunnar Solskjaer con il successo in casa del Newcastle (0-2) grazie ai gol di Lukaku e Rashford.