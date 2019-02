l Tottenham ha battuto 1-0 il Newcastle nell'anticipo della 25esima giornata di Premier League. Di Son all'83' il gol partita che permette agli 'Spurs' di scavalcare momentaneamente il Manchester City al secondo posto in classifica con 57 punti, uno in più dei 'citizens' e quattro in meno del Liverpool capolista.





