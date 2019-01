Premier League, il Liverpool batte il Crystal Palace e allunga sul City

Gol e spettacolo ad Anfield Road, dove il Liverpool rischia, ma non si ferma. Nella 23/a giornata della Premier, la squadra allenata da Juergen Klopp allunga nuovamente il passo sul Manchester City - in campo domani nel John Smith's stadium, a Huddersfield - salendo a 60 punti (+7 sui 'citizens'): battere il Crystal Palace (4-3), tuttavia, è stata dura per i 'Reds', che sono andati sotto al 34' pt per il gol di Townsend e hanno pareggiato al 46' con Salah. All'8' della ripresa Firmino ha portato avanti il Liverpool che è stato raggiunto al 20' da Tomkins. Salah al 30', approfittando di una deviazione difettosa del portiere Speroni, ha insaccato a porta vuota, proprio sulla linea, il 3-2. Nel finale altri due gol: al 48' Mane per il 4-2 e al 50' Meyer per il 4-3. Non si ferma neppure il Manchester United che batte in casa 2-1 il Brighton e colleziona la sesta vittoria di fila in campionato, la settima compresa la FA cup. Di Pogba al 27' e Rashford al 42' del primo i gol del successo; inutile il punto della bandiera di Gross al 27' della ripresa. I 'Red devils' adesso sono quinti, con 44 punti, a -3 dal Chelsea, in campo alle 18,30 in casa dell'Arsenal. Da quando è arrivato Solskajer in panchina, la musica è cambiata.

Ultimo aggiornamento: 19:01

