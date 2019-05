Premier League dominante, calcio italiano in fuorigioco

Con ancora negli occhi lo splendore delle semifinali di Champions League, e preso atto dell’assoluto dominio inglese con 4 squadre nelle due finali europee, le attenzioni della domenica non potevano che riversarsi su chi, tra City e Liverpool, avrebbe vinto la Premier League.[ Un po’ masochisti e un po’ costretti dalla povertà del menù calcistico italiano a dare un’occhiata in Inghilterra, chi ha seguito la conquista del secondo titolo consecutivo di Guardiola avrà subìto lo spiacevole effetto collaterale del confronto impietoso con il nostro campionato. Purtroppo siamo lontani anni luce, sotto ogni punto di vista: economico, tecnico e spettacolare. Per non parlare degli stadi, della bellezza di quei prati verdi e perfetti o della cornice di pubblico. Se non fosse per l’incertezza per i due posti Champions e per la lotta salvezza, lo scenario sarebbe deprimente. City e Liverpool ci hanno riportato indietro a quei campionati che anche da noi, un tempo, erano incerti fino all’ultimo. Sono passati 16 anni da quel famoso 5 maggio quando l’Inter, perdendo all’Olimpico, fu scavalcata da Juventus e Roma, e finì addirittura terza in un campionato che l’aveva vista in testa per quasi tutto il girone di ritorno. Se la stagione scorsa non ci fosse stato il Napoli, avremmo perso il ricordo di cosa significhi un campionato equilibrato e combattuto. Il problema non è tanto la Juventus che domina, ma la mediocrità di tutte le altre, con l’Atalanta piacevolissima eccezione. Per tecnica e mentalità - ma soprattutto sotto l’aspetto strutturale e imprenditoriale - il nostro calcio è stabilmente in fuorigioco.

